شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار على ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور السياج جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار مساء اليوم الأربعاء، على ثلاثة شبان فلسطينيين، بزعم محاولتهم عبور السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قوة من الجيش حدد ثلاثة فلسطينيين عبثوا بالسياج جنوب قطاع غزة، وحاولوا التسلل الى الداخل، ولكن القوة ردت بقوة بإطلاق النار عليهم".

أخبار ذات صلة

الأمير وليام للفلسطينيين: لم تذهبوا طي النسيان وزيارتي للضفة الغربية مفعمة بالمشاعر

الأمير وليام للفلسطينيين: لم تذهبوا طي النسيان وزيارتي للضفة الغربية مفعمة بالمشاعر

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال شرق رفح

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال شرق رفح

داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

المقاومة الوطنية تنشر مشاهد لمقاتليها يتدربون على إطلاق القذائف والصواريخ

المقاومة الوطنية تنشر مشاهد لمقاتليها يتدربون على إطلاق القذائف والصواريخ

قيادي في حماس يكشف: دولتان عربيتان رفضتا (صفقة القرن).. فمن هما؟

قيادي في حماس يكشف: دولتان عربيتان رفضتا (صفقة القرن).. فمن هما؟

قوات الاحتلال يعتقل مواطناً مصاباً شرق القطاع بعد إطلاقها النار عليه

قوات الاحتلال يعتقل مواطناً مصاباً شرق القطاع بعد إطلاقها النار عليه

الديمقراطية: نرحب بدعوة موسكو لحوار وطني شامل

الديمقراطية: نرحب بدعوة موسكو لحوار وطني شامل

وفد أكاديمي من مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي (PARC) يزور جامعة النجاح

وفد أكاديمي من مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي (PARC) يزور جامعة النجاح

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار على ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور السياج جنوب القطاع

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال شرق رفح

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال شرق رفح

المقاومة الوطنية تنشر مشاهد لمقاتليها يتدربون على إطلاق القذائف والصواريخ

المقاومة الوطنية تنشر مشاهد لمقاتليها يتدربون على إطلاق القذائف والصواريخ

قوات الاحتلال يعتقل مواطناً مصاباً شرق القطاع بعد إطلاقها النار عليه

قوات الاحتلال يعتقل مواطناً مصاباً شرق القطاع بعد إطلاقها النار عليه

الديمقراطية: نرحب بدعوة موسكو لحوار وطني شامل

الديمقراطية: نرحب بدعوة موسكو لحوار وطني شامل

وفد أكاديمي من مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي (PARC) يزور جامعة النجاح

وفد أكاديمي من مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي (PARC) يزور جامعة النجاح

وزارة الصحة تحول الأسير المحرر الطفل التميمي الى هداسا للتقييم الطبي

وزارة الصحة تحول الأسير المحرر الطفل التميمي الى هداسا للتقييم الطبي

جبارين: التصويت على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الإثنين المقبل

جبارين: التصويت على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الإثنين المقبل

منوعات

أصالة تبكي ممثل يمني قُتل بوحشية وهو &#34;يزرع الضحكات&#34;

أصالة تبكي ممثل يمني قُتل بوحشية وهو "يزرع الضحكات"

التحقيق مع الإعلامية التي ظهرت بـ&#34;ملابس غير محتشمة&#34; في السعودية

التحقيق مع الإعلامية التي ظهرت بـ"ملابس غير محتشمة" في السعودية

جويل حاتم تعود للأضواء بصورة مع برلماني لبناني في حمام السباحة

جويل حاتم تعود للأضواء بصورة مع برلماني لبناني في حمام السباحة

&#34;فستان الانتقام&#34; الخاص بالأميرة ديانا.. رسالة خفيّة إلى كل النساء

"فستان الانتقام" الخاص بالأميرة ديانا.. رسالة خفيّة إلى كل النساء

بعد 9 سنوات على رحيله.. مايكل جاكسون في السعودية بالريتز كارلتون

بعد 9 سنوات على رحيله.. مايكل جاكسون في السعودية بالريتز كارلتون

هل تزوجت حلا الترك؟

هل تزوجت حلا الترك؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

يتمنى مواجهة &#34;جبل&#34;.. عادل شديد يلفت الأنظار في &#34;الهيبة&#34; ورسالة خاصة لشباب غزة

يتمنى مواجهة "جبل".. عادل شديد يلفت الأنظار في "الهيبة" ورسالة خاصة لشباب غزة

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عربي

الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة

الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة

الحكومة اليمنية ترفض رسميا إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة

الحكومة اليمنية ترفض رسميا إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة

قريبا.. إجراءات سعودية إماراتية كويتية لدعم مالية البحرين

قريبا.. إجراءات سعودية إماراتية كويتية لدعم مالية البحرين

مفاجأة جيولوجية.. الكشف عن أغنى منطقة نفط في العالم بالسعودية

مفاجأة جيولوجية.. الكشف عن أغنى منطقة نفط في العالم بالسعودية