قوات الاحتلال تطلق النار على ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور السياج جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار مساء اليوم الأربعاء، على ثلاثة شبان فلسطينيين، بزعم محاولتهم عبور السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قوة من الجيش حدد ثلاثة فلسطينيين عبثوا بالسياج جنوب قطاع غزة، وحاولوا التسلل الى الداخل، ولكن القوة ردت بقوة بإطلاق النار عليهم".