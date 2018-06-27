قوات الاحتلال تطلق النار على ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور السياج جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار مساء اليوم الأربعاء، على ثلاثة شبان فلسطينيين، بزعم محاولتهم عبور السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.
بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قوة من الجيش حدد ثلاثة فلسطينيين عبثوا بالسياج جنوب قطاع غزة، وحاولوا التسلل الى الداخل، ولكن القوة ردت بقوة بإطلاق النار عليهم".
أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار مساء اليوم الأربعاء، على ثلاثة شبان فلسطينيين، بزعم محاولتهم عبور السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.
بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قوة من الجيش حدد ثلاثة فلسطينيين عبثوا بالسياج جنوب قطاع غزة، وحاولوا التسلل الى الداخل، ولكن القوة ردت بقوة بإطلاق النار عليهم".
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