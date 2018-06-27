إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال شرق رفح

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنوبسحب وكالة (شهاب) المحلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب خمسة شبان قرب السياج الفاصل شرقي رفح؛ ما أسفر عن إصابة ثلاث منهم بالرصاص الحي ورابع بالاختناق، فيما أصيب الخامس بحالة إغماء.بدورها، نقلت الطواقم الطبية نقلت المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة لاستكمال العلاج.