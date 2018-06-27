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قريبا.. إجراءات سعودية إماراتية كويتية لدعم مالية البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أكد بيان مشترك أصدرته المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، أن الدول الثلاث ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وأشارت الدول الخليجية الثلاث، إلى أنها تجري مباحثات مع السلطات البحرينية لتعزيز استقرار المالية العامة في المنامة، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

وقال البيان: "تواصل المملكة العربیة السعودیة والأشقاء في دولة الكویت والإمارات العربية المتحدة محادثاتھم مع الأشقاء في مملكة البحرین لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة فيها، وتأكید التزامھم بالنظر في كل الخیارات لتوفیر الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصمیم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالیة العامة في البحرین".

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