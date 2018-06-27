دولي

بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية ليست في أفضل حالاتها

بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية ليست في أفضل حالاتها
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع جون بولتون مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي: "إن علاقات موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها، نتيجة الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

وأضاف بوتين: "يؤسفني القول إن العلاقات الروسية الأمريكية ليست في أفضل حال، لقد تحدثت عن ذلك علانية مرارا، وأود أن أكرر ذلك في الاجتماع معكم: اعتقد أن ذلك إلى حد كبير، نتيجة للصراع السياسي الداخلي الحاد في الولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأشار بوتين إلى أنه يرى في زيارة بولتون ما يبعث الأمل لتقوم روسيا والولايات المتحدة بأول الخطوات لاستعادة العلاقات.

وأكد بولتون بدوره على التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز الاستقرار في العالم.

كما لفت الانتباه إلى أنه يتوقع مناقشة مسألة تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

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