داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة المتبقية من كشف الثلاثاء، بالاضافة الى حافلتي الجوازات المصرية والاولى من الكشف الجديد.





رام الله - دنيا الوطنوطالبت الوزارة، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة، التواجد غداً الخميس، عند الساعة السابعة صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.ودعت الوزارة، المسافرين في باقي الحافلات من الكشف الجديد انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.