المقاومة الوطنية تنشر مشاهد لمقاتليها يتدربون على إطلاق القذائف والصواريخ

رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إنها مستعدة لأي عدوان إسرائيلي، على قطاع غزة.ونشرت الكتائب مقطع فيديو، يظهر تدريبات مقاتليها وهم يُطلقون الصواريخ والقذائف، اضافة لقيامهم بتدريبات عسكرية.