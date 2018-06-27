المقاومة الوطنية تنشر مشاهد لمقاتليها يتدربون على إطلاق القذائف والصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
قالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إنها مستعدة لأي عدوان إسرائيلي، على قطاع غزة.
ونشرت الكتائب مقطع فيديو، يظهر تدريبات مقاتليها وهم يُطلقون الصواريخ والقذائف، اضافة لقيامهم بتدريبات عسكرية.
قالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إنها مستعدة لأي عدوان إسرائيلي، على قطاع غزة.
ونشرت الكتائب مقطع فيديو، يظهر تدريبات مقاتليها وهم يُطلقون الصواريخ والقذائف، اضافة لقيامهم بتدريبات عسكرية.
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