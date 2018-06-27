شاهد: (رويترز) تقع بخطأ غريب بسبب صورة الرئيس عباس والأمير وليام

رام الله - دنيا الوطنوقعت وكالة (رويترز) الإخبارية الدولية، في خطأ غريبًا، عندما وضعت خبرًا بعنوان "الأمير وليام يلتقي الرئيس الفلسطيني"، ولكن الصوة المستخدمة في الخبر صورة للأمير وليام برفقة فنانة إسرائيلية، التقاها بتل أبيب.بعد دقائق من نشر الخبر على (تويتر) اعتذرت (رويترز) عن الخطأ، وكتبت: صورة مصححة.. سنحذف تغريدتنا السابقة، الأمير وليام يلتقي الرئيس الفلسطيني.