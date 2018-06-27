دولي

شاهد: (رويترز) تقع بخطأ غريب بسبب صورة الرئيس عباس والأمير وليام

شاهد: (رويترز) تقع بخطأ غريب بسبب صورة الرئيس عباس والأمير وليام
الرئيس محمود عباس والأمير وليام
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وكالة (رويترز) الإخبارية الدولية، في خطأ غريبًا، عندما وضعت خبرًا بعنوان "الأمير وليام يلتقي الرئيس الفلسطيني"، ولكن الصوة المستخدمة في الخبر صورة للأمير وليام برفقة فنانة إسرائيلية، التقاها بتل أبيب.

بعد دقائق من نشر الخبر على (تويتر) اعتذرت (رويترز) عن الخطأ، وكتبت: صورة مصححة.. سنحذف تغريدتنا السابقة، الأمير وليام يلتقي الرئيس الفلسطيني.

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