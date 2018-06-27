قوات الاحتلال يعتقل مواطناً مصاباً شرق القطاع بعد إطلاقها النار عليه

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطناً مصاباً شرق جباليا شمال قطاع غزة.وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، أطلقت النار على الشاب، وإصابته بشكل مباشر، ثم قامت باعتقاله.