قوات الاحتلال يعتقل مواطناً مصاباً شرق القطاع بعد إطلاقها النار عليه
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطناً مصاباً شرق جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، أطلقت النار على الشاب، وإصابته بشكل مباشر، ثم قامت باعتقاله.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطناً مصاباً شرق جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، أطلقت النار على الشاب، وإصابته بشكل مباشر، ثم قامت باعتقاله.
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