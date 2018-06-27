شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال يعتقل مواطناً مصاباً شرق القطاع بعد إطلاقها النار عليه

قوات الاحتلال يعتقل مواطناً مصاباً شرق القطاع بعد إطلاقها النار عليه
الشاب المصاب بعد اعتقاله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطناً مصاباً شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، أطلقت النار على الشاب، وإصابته بشكل مباشر، ثم قامت باعتقاله.

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