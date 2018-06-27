وفد أكاديمي من مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي (PARC) يزور جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من مركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي يوم الاثنين الموافق 25/6/2018 جامعة النجاح الوطنية برئاسة بينولوبي ميتشل، المدير التنفيذي لمركز (PARC) بهدف بحث آفاق التعاون المشترك ما بين الجامعات الأمريكية وجامعة النجاح الوطنية.وتضمن الوفد أكاديميين من عدد من الجامعات الأمريكية والمختصين في مجال الأنثروبولوجيا واللغة الانجليزية والدراسات الفلسطينية والاسرائيلية والأدب والبيئة والعلوم التربوية وعلم النفس والعلوم السياسية ودراسات الأمريكان الأفارقة.وكان في استقبال الوفد الدكتور نضال دويكات، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة ممثلا عن القائم بأعمال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، والأستاذة عليا جلبرت وآية عبد الله من مكتب العلاقات الدولية وشذى جرارعة من دائرة العلاقات العامة في الجامعة.وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور دويكات بالوفد الضيف وأطلعهم على تاريخ الجامعة وبرامجها الأكاديمية خاصة برامج الدكتوراه المطروحة مؤخرا وحرمها الجامعي وعدد طلبتها وطاقمها الأكاديمي والاداري وانجازاتها البحثية والأكاديمية، كما تحدث عن المعيقات التي تواجه التعليم العالي في فلسطين وصعوبة استقطاب الخبرات الأجنبية إلى الجامعة.وبدوره شكرت ميتشل الدكتور دويكات وادارة الجامعة على حسن الاستقبال والضيافة وأبدوا اعجابهم بما وصلت إليه الجامعة من تطورات لا سيما في مجال البحث العلمي والأكاديمي.ثم توجه الوفد إلى مكتبة الحرم الجامعي القديم، حيث التقوا بعدد من أعضاء الهيئة التدريسة من تخصصات مشابهة لتبادل معلومات حول امكانية عمل أبحاث مشتركة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونشرها في مجلات أمريكية لنقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي المهجر ومقارنتها بدراسات الأفارقة الأمريكيين ودراسات المرأة، كما ناقشوا ضرورة طرح عدد من برامج التبادل الأكاديمي الخاصة بطلبة الأقسام المختلفة.واختتم الوفد زيارته بجولة حول الحرم الجامعي الجديد، حيث أبدوا اعجابهم بمرافقها المختلفة خاصة مركز الاعلام وكثرة الأماكن الخضراء فيها.