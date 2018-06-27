وزارة الصحة تحول الأسير المحرر الطفل التميمي الى هداسا للتقييم الطبي

رام الله - دنيا الوطنقرر وزير الصحة الدكتور جواد عواد مساء اليوم، تحويل الأسير المحرر الطفل حسان التميمي 14 عام الى مستشفى هداسا للتقييم الطبي، وذلك بعد التشاور مع أطباء الإختصاص في جراحة العيون، وإستناداً للتقرير الطبي للأسير المحرر الطفل حسان التميمي من مستشفى سانت جون في القدس.جاء ذلك خلال إستقبال الوزير عواد للطفل التميمي ووالده وعدد من اقربائه، في مكتب الوزير برام الله.وأكد وزير الصحة أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس ورئيس الوزراء بالعمل بأقصى ما نستطيع من أجل توفير العلاج للطفل التميمي، أملاً من الله العلي القدير بأن توفق الجهود الطبية لإعادة البصر لعيون الطفل حسان.كا شدد الوزير عواد أن الوزارة تقوم بمراسلة عدد من الدول الأوروبية، حيث سيتم تحويل الطفل الى أي مكان يتوفر فيه ولو بصيص أمل لعلاج الطفل التميمي وإعادة حاسة النظر لعينيه.من جانبه توجه الطفل التميمي بالشكر الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الصحة على الإهتمام بحالته متمنيا من الله أن يوفق في علاج عيونهوقال: "أول ما أرغب برؤيته بعد شفائي هو والدي الحبيب"