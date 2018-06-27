هآرتس: أعداد الصواريخ والقذائف التي سقطت على إسرائيل تضاعفت بنسبة 726%

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إنه منذ بداية العام الحالي: تم إطلاق 289 صاروخًا وقذيفة هاون من غزة بزيادة مُخيفة، قدرها 726% عن العام الماضي.وأضافت الصحيفة: إنه في العام 2017، تم إطلاق 35 صاروخًا وقذيفة في العام 2016، فيما تم إطلاق 15 صاروخًا وقذيفة في العام 2015.وأوضحت أنه في العام 2014، تم إطلاق 21 صاروخًا وقذيفة حتى شهر تموز/ يوليو، أي قبل بدء حرب (الجرف الصامد).