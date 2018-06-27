دولي

شاهد.. مُحتجون إيرانيون: "الموت لفلسطين"

شاهد.. مُحتجون إيرانيون: "الموت لفلسطين"
جانب من التظاهرة
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر مواطنون إيرانيون، وسط العاصمة طهران، احتجاجًا على تدني قيمة العملة الإيرانية، أمام العملات الدولية.

وقالت قناة (العربية): إن الإيرانيين خلال تلك الفعالية هتفوا (الموت لفلسطين)، كما طالبوا النظام الإيراني، للخروج من الأزمة السورية والالتفاف للقضايا الداخلية.

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