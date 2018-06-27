شاهد.. مُحتجون إيرانيون: "الموت لفلسطين"
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر مواطنون إيرانيون، وسط العاصمة طهران، احتجاجًا على تدني قيمة العملة الإيرانية، أمام العملات الدولية.
وقالت قناة (العربية): إن الإيرانيين خلال تلك الفعالية هتفوا (الموت لفلسطين)، كما طالبوا النظام الإيراني، للخروج من الأزمة السورية والالتفاف للقضايا الداخلية.
شاهد الفيديو..
تظاهر مواطنون إيرانيون، وسط العاصمة طهران، احتجاجًا على تدني قيمة العملة الإيرانية، أمام العملات الدولية.
وقالت قناة (العربية): إن الإيرانيين خلال تلك الفعالية هتفوا (الموت لفلسطين)، كما طالبوا النظام الإيراني، للخروج من الأزمة السورية والالتفاف للقضايا الداخلية.
شاهد الفيديو..
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