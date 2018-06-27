شاهد.. مُحتجون إيرانيون: "الموت لفلسطين"

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رام الله - دنيا الوطنتظاهر مواطنون إيرانيون، وسط العاصمة طهران، احتجاجًا على تدني قيمة العملة الإيرانية، أمام العملات الدولية.وقالت قناة (العربية): إن الإيرانيين خلال تلك الفعالية هتفوا (الموت لفلسطين)، كما طالبوا النظام الإيراني، للخروج من الأزمة السورية والالتفاف للقضايا الداخلية.