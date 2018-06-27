شاهد ماذا يفعل الأمير ويليام على شواطئ إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن دوق كامبريدج الأمير ويليام الذي يزور إسرائيل، يواصل مغامراته على الشواطئ.وأفاد الموقع، أن ويليام، التقى عارضة أزياء إسرائيلية، وتناول البطيخ على شاطئ تل أبيب، وخلع بذلته الرسمية في رحلته.وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن الأمير ويليام لعب كرة القدم مع فريق إسرائيلي في (نافيه غولان) في مدينة يافا، كما تصور مع الأطفال، وشارك في مباريات ضربات الجزاء، وحتى أنه أحرز هدفا في المحاولة الثانية.وشارك في مباراة كرة الطائرة في شاطئ البحر، حيث التقى الأمير لاعبي كرة الطائرة الإسرائيليين الذين يتبارون في الشواطئ، وتحدث معهم عن الرياضة الشعبية.إلى ذلك، تناول ويليام، البطيخ والجبن، على شاطئ البحر في تل أبيب، كما صعد إلى منصة المنقذ، وجلس مع الإسرائيلين المستجمين.