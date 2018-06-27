دولي

نتنياهو للإيرانيين: لقد أوقفتم "كرستيانو رونالدو" فأوقفوا نظام خامنئي

نتنياهو للإيرانيين: لقد أوقفتم "كرستيانو رونالدو" فأوقفوا نظام خامنئي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مخاطبة الشعب الإيراني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف دفعه إلى إسقاط النظام الحاكم في البلد بقيادة المرشد على خامنئي، وكذلك تحدث عن المنتخب الإيراني، واصفًا أدائه بالخيالي في مونديال كأس العالم في روسيا.

وقال نتنياهو في الفيديو الذي نشره باللغة الإنجليزية على صحفته على موقع (فيسبوك): إن المنتخب الإيراني أفلح في صدّ نجم المنتخب البرتغالي كرستيانو رونالدو على أرض الملعب مظهرا للعالم أنه منتخب شجاع وقوي، مستدركًا: الشعب الإيراني يظهر شجاعته أيضا في طهران، حيث خرج للتظاهر ضد النظام الحاكم.

وأضاف: "لقد لعبت كرة القدم في السابق، وأنا أعلم كم هو صعب ايقاف رونالدو، إنه أمر مستحيل، لكن المنتخب الإيراني فعل المستحيل، لذا أتوجه للشعب الإيراني وأقول: لقد أظهرتم بسالة على أرض الملعب، واليوم أنتم تظهرون البسالة في شوارع إيران.

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