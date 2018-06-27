جبارين: التصويت على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الإثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطناعتبر النائب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست يوسف جبارين، أن إقرار قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء، من قبل ما تسمى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يعني ان القانون بات في مراحله النهائية.ورجح جبارين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء، أن يتم التصويت على القانون بشكله النهائي يوم الإثنين المقبل.وقال جبارين ان التصدي للقانون يمكن أن يتم من خلال تقديم التماسات قضائية من قبل مؤسسات انسانية وحقوقية.وحث جبارين اللجنة الرباعية الدولية والجهات الدولية المعنية على التدخل لوقف تمرير القانون، خاصة وان العالم لا يمكن أن يقبل بتشريع قوانين مناقضة للقوانين الدولية المتفق عليها.