اجتماع القيادة المقبل سيعتمد ما ينتج عن اللجنة المكلفة بمعالجة أوضاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن قضية غزة سياسية، ولا يمكن اعتبارها انسانية مادام الاحتلال قائماً، لافتاً إلى أن اللجنة المُكلفة بمعالجة أوضاع القطاع، بصدد الانتهاء من وضع ورقة بهذا الخصوص من أجل رفعها للرئيس محمود عباس، واعتمادها في الاجتماع المقبل للقيادة الفلسطينية.وعلى صعيد دعم المبادرة الوطنية لاسقاط صفقة القرن، أعلن محيسن عن فعالية شعبية كبيرة ستنظم يوم الاثنين المقبل، وسط مدينة رام الله في اطار الحراك الشعبي الرافض للصفقة، التي سماها جريمة العصر.وقال محيسن: إن هذه الفعاليات الشعبية تاتي رداً على ادعاءات المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير ولتاكيد التفاف الشعب حول القيادة الفلسطينية.وأشار محيسن في حديثه لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى أن القيادة ستتوجه للعديد من الجهات الدولية والحقوقية من اجل التصدي لقانون اقتطاع مخصصات الشهداء والاسرى الذي اقرته لجنة في الكنيست.واعتبر أن هذا القانون يندرج في اطار القرصنة والسرقة والعقاب الجماعي مشددا على ان الحكومة ستواصل دفع هذه المخصصات.