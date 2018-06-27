شؤون فلسطينية

مصرف الصفا يباشر عقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة

مصرف الصفا يباشر عقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
باشر مصرف الصفا "الإسلامي" بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم، في مدينة رام الله ،دورة تدريبية حول المعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي، بمشاركة خمسة عشر إماماً وخطيباً من خطباء المساجد في محافظة رام الله والبيرة لتكون باكورة لسلسلة من الدورات المتخصصة المزمع عقدها مع الخطباء والأئمة في محافظات الوطن.                                                     
وتهدف الدورة التدريبية التي ستستمر على مدى أربعة أيام ويقدمها فضيلة الدكتور أيمن البدارين العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في المصرف، والسيد محمود حفظي المراقب الشرعي إلى شرح بعض المعايير الشرعية ذات العلاقة في أصول التعامل مع بعض المنتجات المالية الإسلامية للوقوف على أهم القضايا لتحسين المستوى الثقافي حول التكييف والتأصيل الشرعي للمنتجات الإسلامية.

وأكد مدير عام مصرف الصفا نضال البرغوثي أن تنظيم مثل هذه الدورات يهدف بشكل أساسي إلى رفد أئمة وخطباء المساجد بالمعرفة المتكاملة حول كافة القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي، لا سيما المواضيع التي لا تزال تثير تساؤلات لدى المواطنين، كقضايا التمويل الإسلامي وغيرها، شاكرا الأئمة الأفاضل على حسن تعاونهم ومشاركتهم مع المصرف، في سبيل تعزيز ثقافة الصيرفة الإسلامية في فلسطين، لافتا إلى أن أعمال المصارف الإسلامية وكافة خدماتها المقدمة للعملاء تخضع لهيئة الرقابة الشرعية.

وأوضح البرغوثي أن الدورة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي يتطلع إليها المصرف كمؤسسة مصرفية إسلامية تجاه مختلف فئات المجتمع المحلي، كما تهدف هذه النشاطات إلى بناء وتعزيز العلاقات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي وتحقيق أهداف الشمول المالي المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية السمحاء.

يذكر أن هذه هي الدورة الأولى المتخصصة التي ينظمها المصرف بالتعاون مع وزارة الأوقاف بمشاركة مجموعة من أئمة وخطباء المساجد في رام الله، على أن تتواصل لتشمل عدد من المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة، فيما سيحصل المشاركون في نهاية الدورة التدريبية على شهادة خبرة من المصرف في الموضوعات التي تناولتها الدورة.

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