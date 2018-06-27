شؤون فلسطينية

الغرفة المشتركة للمقاومة: قصفنا مواقع اسرائيلية ردًا على استهداف الاحتلال لسيارة مدنية

الغرفة المشتركة للمقاومة: قصفنا مواقع اسرائيلية ردًا على استهداف الاحتلال لسيارة مدنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قصفها عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية، في غلاف غزة، برشقات صاروخية، ردًا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية، وسط قطاع غزة، ما بعد منتصف ليل الأربعاء.

وجاء في البيان العسكري، الذي نشره موقع (كتائب القسام)، والصادر عن "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: "يا جماهير شعبنا الصابر.. يا أبناء أمتنا.. بعون الله تعالى وتوفيقه تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية مسئوليتها عن استهداف عددٍ من المواقع العسكرية الصهيونية في غلاف غزة بعددٍ من الرشقات الصاروخية رداً على استهداف سيارة مدنية بعد منتصف ليل الأربعاء الموافق 27/6/2018م".

وأضاف البيان: "إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية إذ نعلن عن هذه العملية لنؤكد على أن القصف بالقصف وأننا لن نسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وسنبقى الأوفياء لجراحات شعبنا ودماء شهدائه، ولتمضي كل مناشط شعبنا السلمية بخطىً واثقة، فخلفها مقاومةٌ موحدةٌ متكاتفة، جاهزةٌ للرد الفوري على أي عدوانٍ أو تغولٍ على أبناء شعبنا".

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