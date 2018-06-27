شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت بمقدمة الجامعات الفلسطينية ضمن منصة (Google Scholar)

جامعة بيرزيت بمقدمة الجامعات الفلسطينية ضمن منصة (Google Scholar)
رام الله - دنيا الوطن
تصدرت جامعة بيرزيت الجامعات الفلسطينية في القائمة التصنيفية الجديدة لموقع Webometrics، الصادرة في حزيران/ يونيو 2018، التي تستند لمعطيات منصة الباحث العلمي (Google Scholar) لعدد الاقتباسات التي تحصل عليها المنشورات العلمية، وتحوي ما يزيد على خمسة آلاف جامعة من مختلف دول العالم.

وتبعاً للمعطيات المعلنة فقد نجحت عشر جامعات فلسطينية في دخول القائمة، جاءت جامعة بيرزيت في مقدمتها، والواحد والثلاثين بين الجامعات العربية المدرجة في القائمة، وحلت في المرتبة 1615 عالمياً.

ويستند هذا التصنيف لعدد الاقتباسات التي حصلت عليها الأبحاث العلمية المنشورة لأساتذة الجامعات الذين لديهم حسابات معلنة على منصة الباحث العلمي. وقد تم ترتيب الجامعات بناءً على مجموع عدد الاقتباسات للعشرة أساتذة الأوائل في كل جامعة، مع استثناء الأول من كل قائمة من أجل الحصول على تمثيل أفضل لمستويات الجامعات.

 وتبعاً لذلك فقد بلغ مجموع الاقتباسات لأساتذة جامعة بيرزيت المشمولين ضمن الإحصائية 28211 إشارة اقتباس، بزيادة 17.6% مقارنة بنسخة التصنيف السابقة. فيما بلغ عدد الاقتباسات لأساتذة الجامعة الفلسطينية التالية 19605 وجاءت بذلك في المرتبة 1969 عالميّاً.

وبهذا الإعلان، تكون جامعة بيرزيت قد حصلت على الترتيب الأول محلياً للمرة الخامسة على التوالي ضمن نفس القائمة، حيث تعتبر الاقتباسات التي تحصل عليها المنشورات العلمية مؤشراً مهمّاً لجودة وتأثير تلك المنشورات.

مع العلم فقد بلغ معدل الاقتباسات للمقالة العلمية الواحدة لمنشورات جامعة بيرزيت 20.1 بحسب قاعدة بيانات Scopus)) ذائعة الصيت، وهو يزيد عن ضعف معدل عدد الاقتباسات للمنشورات الصادرة من فلسطين بشكل عام والذي يبلغ 9.5 للمقالة العلمية الواحدة.

 يأتي ذلك بالتوازي مع الازدياد المطرد لعدد منشورات الجامعة، حيث يعتبر تميز الانتاج البحثي أحد العوامل الهامة التي أهلت جامعة بيرزيت لدخول القائمة العالمية لتصنيف QS الذي أعلنت معطياته مؤخراً.

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