شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يوجد في الكنيست قراصنة ولصوص

تيسير خالد: يوجد في الكنيست قراصنة ولصوص
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على موافقة الكنسيت الاسرائيلي على اقتطاع ما يساوي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الاسرى والشهداء من اموال المقاصة الفلسطينية.

وقال خالد: "وافقت لجنة شؤون الخارجية والدفاع اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون" اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل على السلع المستوردة من اسرائيل ومن خلالها لفائدة السلطة الوطنية".

وأضاف ان هذه بصراحة قرصنة ولصوصية لا مثيل لها إلا في في الكونغرس الاميركي وقانون تايلر فورس، الذي تستخدمه الادارة الاميركية أداة ابتزاز للحصول على تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني. 

وختم تيسير خالد مدونته خطورة هذه الخطوة لا تكمن فقط في كونها قرصنة ولصوصية وإنما بهذا العمل تستهدف حكومة الاحتلال وجهاز التشريع في اسرائيل تجريم النضال الوطني ضد الاحتلال، وهو ما يجب التصدي له بحزم بسلسلة من المواقف والقرارات ومن بينها وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي فورا ودون تردد.

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