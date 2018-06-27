عربي

فيديو: لإرتفاع التكلفة.. أئمة تونس تدعو إلى مقاطعة الحج

فيديو: لإرتفاع التكلفة.. أئمة تونس تدعو إلى مقاطعة الحج
الكعبة
رام الله - دنيا الوطن
أثارت نقابة "الأئمة التونسيين" الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما طالبت مفتي البلاد بإلغاء الحج هذا الموسم، وقد أرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع التكلفة قياسا بالظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ولاستغلال السلطات السعودية أموال المسلمين في الحروب".

من جانبها، قالت وزارة الشؤون الدينية إن "نقابة الأئمة لا تمثل الوزارة وإن دعوات أمينها تلزمه شخصيا"، بحسب تقرير اعدته هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية .

 

واتسعت رقعة الجدل حول دعوة إبطال الحج في تونس، لتبلغ أصداؤها دولا عربية أخرى وتمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أثنى بعض المغردين التونسيين على الدعوة واعتبروها مبادرة شجاعة تعكس تطور فكر رجال الدين.

كما دعا المغردون إلى الاستفادة من أموال الحج وتوظيفها في التنمية حتى تجتاز البلاد أزمتها الاقتصادية.

وغردت ثريا الشامي قائلة: "أرى أن هذا شأن تونسي بحت ودوافعه اقتصادية بحتة ولتونس الحق في طرح ما هو أفضل لمواطنيها. 


هو الحج يتطلب الاستطاعة ولكن البعض جعله أولوية واستثمر في ظروف الناس المعوزة ..."

وكان نشطاء تونسيين عبروا عن غضبهم مما وصفوه بالارتفاع المشط لتكلفة الحج بإطلاق هاشتاغ "كيفاش تدخل للجنة 2018؟" الذي يعني: "كيف تدخل الجنة 2018؟".

يذكر أن الكلفة الإجمالية للحج لهذا الموسم قدرت بـ11 ألف دينار تونسي للفرد، أي ما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي.


في المقابل، انتقد نشطاء دعوة الأئمة واتهموا من أسموهم بـ"العلمانيين " بالوقوف وراء الدعوة "لهدم ثوابت الدين في تونس، ولتمرير حسابات سياسية ضيقة".

وعلق آخر: "١٥% من تكلفة الحج للقادم من الخارج تكون في البلد القادم منه الحاج كقيمة التذكرة، و٢٥% تذهب للوسطاء في بلده أيضا، بينما تتوزع ٦٠% بين السكن والنقل والإعاشة. المشكلة في لصوص #تونس المتاجرين بفريضة الحج."


أخبار ذات صلة

مفاجأة جيولوجية.. الكشف عن أغنى منطقة نفط في العالم بالسعودية

مفاجأة جيولوجية.. الكشف عن أغنى منطقة نفط في العالم بالسعودية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

إسرائيل تتحفظ على طلب سعودي بإنشاء محطتين نوويتين في الرياض

إسرائيل تتحفظ على طلب سعودي بإنشاء محطتين نوويتين في الرياض

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: &#34;واسكر باسمك مجد يا لبنان&#34;

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"

صور: السيسي يُخطئ باسم الملك سلمان

صور: السيسي يُخطئ باسم الملك سلمان

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يوجد في الكنيست قراصنة ولصوص

تيسير خالد: يوجد في الكنيست قراصنة ولصوص

وزير الاتصالات: نعيش عهد الحقائق الثابتة والدقيقة مع انتشار الـ Big Data

وزير الاتصالات: نعيش عهد الحقائق الثابتة والدقيقة مع انتشار الـ Big Data

فتح: غزة لم يكن ينقصها مطار ولا ميناء ولكن ينقصها الحرية والاستقلال

فتح: غزة لم يكن ينقصها مطار ولا ميناء ولكن ينقصها الحرية والاستقلال

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والجهات المعنية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والجهات المعنية

الحكومة: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سرقة ونهب لأموال الشعب الفلسطيني

الحكومة: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سرقة ونهب لأموال الشعب الفلسطيني

الملك عبد الله: تسوية القدس ضمن قضايا الوضع النهائي وبحل الدولتين

الملك عبد الله: تسوية القدس ضمن قضايا الوضع النهائي وبحل الدولتين

برعاية (كوكاكولا كابي).. نادي الإرسال ينظم الجمعة المقبل بطولة &#34;نجوم المستقبل&#34;

برعاية (كوكاكولا كابي).. نادي الإرسال ينظم الجمعة المقبل بطولة "نجوم المستقبل"

مستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال

منوعات

أصالة تبكي ممثل يمني قُتل بوحشية وهو &#34;يزرع الضحكات&#34;

أصالة تبكي ممثل يمني قُتل بوحشية وهو "يزرع الضحكات"

التحقيق مع الإعلامية التي ظهرت بـ&#34;ملابس غير محتشمة&#34; في السعودية

التحقيق مع الإعلامية التي ظهرت بـ"ملابس غير محتشمة" في السعودية

جويل حاتم تعود للأضواء بصورة مع برلماني لبناني في حمام السباحة

جويل حاتم تعود للأضواء بصورة مع برلماني لبناني في حمام السباحة

&#34;فستان الانتقام&#34; الخاص بالأميرة ديانا.. رسالة خفيّة إلى كل النساء

"فستان الانتقام" الخاص بالأميرة ديانا.. رسالة خفيّة إلى كل النساء

بعد 9 سنوات على رحيله.. مايكل جاكسون في السعودية بالريتز كارلتون

بعد 9 سنوات على رحيله.. مايكل جاكسون في السعودية بالريتز كارلتون

هل تزوجت حلا الترك؟

هل تزوجت حلا الترك؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

يتمنى مواجهة &#34;جبل&#34;.. عادل شديد يلفت الأنظار في &#34;الهيبة&#34; ورسالة خاصة لشباب غزة

يتمنى مواجهة "جبل".. عادل شديد يلفت الأنظار في "الهيبة" ورسالة خاصة لشباب غزة

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عربي

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية