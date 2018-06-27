فيديو: لإرتفاع التكلفة.. أئمة تونس تدعو إلى مقاطعة الحج







هو الحج يتطلب الاستطاعة ولكن البعض جعله أولوية واستثمر في ظروف الناس المعوزة ..."



وكان نشطاء تونسيين عبروا عن غضبهم مما وصفوه بالارتفاع المشط لتكلفة الحج بإطلاق هاشتاغ "كيفاش تدخل للجنة 2018؟" الذي يعني: "كيف تدخل الجنة 2018؟".



يذكر أن الكلفة الإجمالية للحج لهذا الموسم قدرت بـ11 ألف دينار تونسي للفرد، أي ما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي.





في المقابل، انتقد نشطاء دعوة الأئمة واتهموا من أسموهم بـ"العلمانيين " بالوقوف وراء الدعوة "لهدم ثوابت الدين في تونس، ولتمرير حسابات سياسية ضيقة".



وعلق آخر: "١٥% من تكلفة الحج للقادم من الخارج تكون في البلد القادم منه الحاج كقيمة التذكرة، و٢٥% تذهب للوسطاء في بلده أيضا، بينما تتوزع ٦٠% بين السكن والنقل والإعاشة. المشكلة في لصوص #تونس المتاجرين بفريضة الحج."





في المقابل، انتقد نشطاء دعوة الأئمة واتهموا من أسموهم بـ"العلمانيين " بالوقوف وراء الدعوة "لهدم ثوابت الدين في تونس، ولتمرير حسابات سياسية ضيقة".وعلق آخر: "١٥% من تكلفة الحج للقادم من الخارج تكون في البلد القادم منه الحاج كقيمة التذكرة، و٢٥% تذهب للوسطاء في بلده أيضا، بينما تتوزع ٦٠% بين السكن والنقل والإعاشة. المشكلة في لصوص #تونس المتاجرين بفريضة الحج."

رام الله - دنيا الوطنأثارت نقابة "الأئمة التونسيين" الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما طالبت مفتي البلاد بإلغاء الحج هذا الموسم، وقد أرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع التكلفة قياسا بالظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ولاستغلال السلطات السعودية أموال المسلمين في الحروب".من جانبها، قالت وزارة الشؤون الدينية إن "نقابة الأئمة لا تمثل الوزارة وإن دعوات أمينها تلزمه شخصيا"، بحسب تقرير اعدته هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية .واتسعت رقعة الجدل حول دعوة إبطال الحج في تونس، لتبلغ أصداؤها دولا عربية أخرى وتمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي.فقد أثنى بعض المغردين التونسيين على الدعوة واعتبروها مبادرة شجاعة تعكس تطور فكر رجال الدين.كما دعا المغردون إلى الاستفادة من أموال الحج وتوظيفها في التنمية حتى تجتاز البلاد أزمتها الاقتصادية.وغردت ثريا الشامي قائلة: "أرى أن هذا شأن تونسي بحت ودوافعه اقتصادية بحتة ولتونس الحق في طرح ما هو أفضل لمواطنيها.