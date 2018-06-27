وزير الاتصالات: نعيش عهد الحقائق الثابتة والدقيقة مع انتشار الـ Big Data

رام الله - دنيا الوطنقال د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إننا محظوظون، كوننا نعيش في عهد انتشار البيانات الضخمة، فهو عصر الحقائق الثابتة والمعلومات الدقيقة، حيث لم تعد الاستبيانات مقياساً يعكس الواقع بدقة، بل إنه يحتمل الخطأ".جاء ذلك، خلال كلمة الوزير في مؤتمر (Big Data Big Impact) الذي تنظمه شركة عيون ميديا بالتعاون مع بنك فلسطين ومجموعة الاتصالات الفلسطينية اليوم، الأربعاء، في رام الله.وأكد الوزير حرص الوزارة على تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، مضيفاً أن العالم الرقمي في تسارع مستمر، والتقنية تعد مؤشراً على نمو الدولة وتقدمها، مبيناً حرص الحكومة في أن تكون السياسة التنظيمية بشكل يقود الشباب لبيئة إبداعية آمنة تمكنهم من ابتكار مشاريع ريادية، وتحفظ حقوقهم وحقوق المواطن المستفيد والمستخدم لهذه المشاريع.وأضاف: أن أبرز مواضيع العصر هي إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وكل شخص يستخدم الإنترنت يعتبر منتجاً لهذه البيانات، والتي يزداد حجمها بشكل مطرد في العالم، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن 90% من البيانات في العالم في السنتين الماضيتين فقط، ويُتوقع أن تزيد هذه البيانات بمقدار40% سنوياً. والجزء الأكبر من تلك البيانات هي ما يمكن أن يسمى بالبيانات الضخمة، أي البيانات التي تُجمع من حصيلة التفاعلات اليومية مع المنتجات والخدمات الرقمية، بما في ذلك الهواتف الخلوية وبطاقات الائتمان، ومنصات التواصل الاجتماعي.وبين أن البيانات الضخمة هي البيانات ذات الحجم المتزايد والمتنوع كالنصوص والصور والفيديو وغيرها، وهي بيانات جُمعِت خلال فترة من الزمن.على الصعيد ذاته، تحدث الوزير عن إطلاق شراكات في هذا المجال مع مؤسسات تدعم الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة، ومبادرات من أجل إنترنت آمن للمجتمع بما فيه الشباب، وتأسيس مركز للتدريب والإبداع التكنولوجي، وهو مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات من أجل تدريب الكادر الحكومي والنهوض به، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، الذي يفتقر إلى مثل هذه المراكز المجهزة لتنظيم دورات تكنولوجية متقدمة، تحاكي توجهات العصر.