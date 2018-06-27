شؤون فلسطينية

الرئيس للأمير وليام: جادون في الوصول للسلام من خلال المفاوضات

الرئيس للأمير وليام: جادون في الوصول للسلام من خلال المفاوضات
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل؛ لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.

وأضاف الرئيس عباس، لدى استقباله، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأمير ويليام دوق كامبريدج، نجل ولي عهد بريطانيا، "نريد الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات، وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل".

ورحب الرئيس، بزيارة الأمير ويليام الأولى إلى فلسطين، وأعرب عن أمله بألا تكون الأخيرة، وتمنى أن يعود الأمير ويليام إلى زيارتنا، عندما يحصل الشعب الفلسطيني على استقلاله.

وقال: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، ونحن دائماً بحاجة لدعم الشعب البريطاني من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".

وأشار الرئيس، إلى أن الحكومة البريطانية، قامت مؤخراً بتقديم دعم لوكالة الغوث (أونروا)، وهذه إشارة مهمة في هذه الظروف.

وجدد الرئيس، التأكيد على وقوف فلسطين ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وقال: "ملتزمون بمحاربة الإرهاب حيثما كان محلياً وإقليمياً ودولياً، لذلك نجري اتصالات مع كل دول العالم بهذا الخصوص".

بدوره، عبر الأمير ويليام، عن سعادته بزيارته الأولى إلى فلسطين، وأنه سيلتقي مع عدد من الفلسطينيين اليوم، ومشاهدة مجموعة من الفعاليات الثقافية.

وشكر الرئيس عباس على الاستقبال الحار، وقال: "سعيد بأن دولتي تعمل معكم في مجالات التعليم، وآمل أن يستمر هذا التعاون للوصول إلى السلام في المنطقة".

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: يوجد في الكنيست قراصنة ولصوص

تيسير خالد: يوجد في الكنيست قراصنة ولصوص

موسى: رفضنا التفاوض مع إسرائيل سياسي بحت ليس له علاقة بالحلال والحرام

موسى: رفضنا التفاوض مع إسرائيل سياسي بحت ليس له علاقة بالحلال والحرام

وزير الاتصالات: نعيش عهد الحقائق الثابتة والدقيقة مع انتشار الـ Big Data

وزير الاتصالات: نعيش عهد الحقائق الثابتة والدقيقة مع انتشار الـ Big Data

فتح: غزة لم يكن ينقصها مطار ولا ميناء ولكن ينقصها الحرية والاستقلال

فتح: غزة لم يكن ينقصها مطار ولا ميناء ولكن ينقصها الحرية والاستقلال

أبو ليلى: لم يتم إصدار قرار لنقل دائرة شؤون المغتربين لوزارة الخارجية

أبو ليلى: لم يتم إصدار قرار لنقل دائرة شؤون المغتربين لوزارة الخارجية

الطيبي: صفقة القرن كتبها نتنياهو لإخراج غزة من خريطة الدولة الفلسطينية

الطيبي: صفقة القرن كتبها نتنياهو لإخراج غزة من خريطة الدولة الفلسطينية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والجهات المعنية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والجهات المعنية

الحكومة: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سرقة ونهب لأموال الشعب الفلسطيني

الحكومة: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سرقة ونهب لأموال الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يوجد في الكنيست قراصنة ولصوص

تيسير خالد: يوجد في الكنيست قراصنة ولصوص

وزير الاتصالات: نعيش عهد الحقائق الثابتة والدقيقة مع انتشار الـ Big Data

وزير الاتصالات: نعيش عهد الحقائق الثابتة والدقيقة مع انتشار الـ Big Data

فتح: غزة لم يكن ينقصها مطار ولا ميناء ولكن ينقصها الحرية والاستقلال

فتح: غزة لم يكن ينقصها مطار ولا ميناء ولكن ينقصها الحرية والاستقلال

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والجهات المعنية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والجهات المعنية

الحكومة: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سرقة ونهب لأموال الشعب الفلسطيني

الحكومة: قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء سرقة ونهب لأموال الشعب الفلسطيني

برعاية (كوكاكولا كابي).. نادي الإرسال ينظم الجمعة المقبل بطولة &#34;نجوم المستقبل&#34;

برعاية (كوكاكولا كابي).. نادي الإرسال ينظم الجمعة المقبل بطولة "نجوم المستقبل"

مستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال

باكستان تدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

باكستان تدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

منوعات

أصالة تبكي ممثل يمني قُتل بوحشية وهو &#34;يزرع الضحكات&#34;

أصالة تبكي ممثل يمني قُتل بوحشية وهو "يزرع الضحكات"

التحقيق مع الإعلامية التي ظهرت بـ&#34;ملابس غير محتشمة&#34; في السعودية

التحقيق مع الإعلامية التي ظهرت بـ"ملابس غير محتشمة" في السعودية

جويل حاتم تعود للأضواء بصورة مع برلماني لبناني في حمام السباحة

جويل حاتم تعود للأضواء بصورة مع برلماني لبناني في حمام السباحة

&#34;فستان الانتقام&#34; الخاص بالأميرة ديانا.. رسالة خفيّة إلى كل النساء

"فستان الانتقام" الخاص بالأميرة ديانا.. رسالة خفيّة إلى كل النساء

بعد 9 سنوات على رحيله.. مايكل جاكسون في السعودية بالريتز كارلتون

بعد 9 سنوات على رحيله.. مايكل جاكسون في السعودية بالريتز كارلتون

هل تزوجت حلا الترك؟

هل تزوجت حلا الترك؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

يتمنى مواجهة &#34;جبل&#34;.. عادل شديد يلفت الأنظار في &#34;الهيبة&#34; ورسالة خاصة لشباب غزة

يتمنى مواجهة "جبل".. عادل شديد يلفت الأنظار في "الهيبة" ورسالة خاصة لشباب غزة

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عربي

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية