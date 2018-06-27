الرئيس للأمير وليام: جادون في الوصول للسلام من خلال المفاوضات

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل؛ لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.



وأضاف الرئيس عباس، لدى استقباله، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأمير ويليام دوق كامبريدج، نجل ولي عهد بريطانيا، "نريد الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات، وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل".ورحب الرئيس، بزيارة الأمير ويليام الأولى إلى فلسطين، وأعرب عن أمله بألا تكون الأخيرة، وتمنى أن يعود الأمير ويليام إلى زيارتنا، عندما يحصل الشعب الفلسطيني على استقلاله.وقال: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، ونحن دائماً بحاجة لدعم الشعب البريطاني من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".وأشار الرئيس، إلى أن الحكومة البريطانية، قامت مؤخراً بتقديم دعم لوكالة الغوث (أونروا)، وهذه إشارة مهمة في هذه الظروف.وجدد الرئيس، التأكيد على وقوف فلسطين ضد الإرهاب بكافة أشكاله، وقال: "ملتزمون بمحاربة الإرهاب حيثما كان محلياً وإقليمياً ودولياً، لذلك نجري اتصالات مع كل دول العالم بهذا الخصوص".بدوره، عبر الأمير ويليام، عن سعادته بزيارته الأولى إلى فلسطين، وأنه سيلتقي مع عدد من الفلسطينيين اليوم، ومشاهدة مجموعة من الفعاليات الثقافية.وشكر الرئيس عباس على الاستقبال الحار، وقال: "سعيد بأن دولتي تعمل معكم في مجالات التعليم، وآمل أن يستمر هذا التعاون للوصول إلى السلام في المنطقة".