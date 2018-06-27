أبو ليلى: لم يتم إصدار قرار لنقل دائرة شؤون المغتربين لوزارة الخارجية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم في تصريح له حول التسريبات عن نية الرئيس محمود عباس نقل دائرة شؤون اللاجئين إلى وزارة الخارجية، وهي الدائرة التي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد عن الجبهة الديمقراطية: "إنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن نقل دائرة شؤون المغتربين إلى وزارة الخارجية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الموضوع قيد البحث والدراسة في إطار منظمة التحرير".وأضاف عبد الكريم: "أن هذا التوجه يصب في عملية تنفيذ المرسوم الذي صدر سابقاً عن الرئيس محمود عباس، والذي بموجبه يسند مهمة عمل الدائرة الخارجية، مشدداً على أن هذا الأمر، سينال من مكانة منظمة التحرير في الوقت الذي كان أحد أهداف المجلس الوطني هو تعزيز مكانة المنظمة كمرجعية للسلطة ولكل أجهزتها" .وذكر: "من الضرورة الحفاظ على الدائرة ومعالجة أي إشكاليات وقعت من خلال تشكيل مجلس استشاري للدائرة، يضم ممثلي جميع القوى الفلسطينية الفاعلة".وحول رد الديمقراطية في حال تنفيذ القرار وإمكانية مقاطعتها اللجنة التنفيذية، وفق ما تسرب من أنباء في حال نقل الدائرة، قال عبد الكريم: "حتى الآن لا يوجد مثل هذا القرار، فالموضوع قيد البحث في التنفيذية، وعندما يتقرر أي شيء بهذا الأمر، سنأخذ قرارنا في الجبهة.يذكر، أن التسريب زاد حول نية الرئيس محمود عباس، نقل دائرة شؤون اللاجئين إلى وزارة الخارجية، وهي الدائرة التي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد عن الجبهة الديمقراطية.