مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والجهات المعنية

رام الله - دنيا الوطنأنا المواطنة سهيلة ابو شر، حفيدتي سندس في الصف الخامس الابتدائي والتي تعاني من اعاقة تتمثل في قصر القامة بشكل ملحوظ، والتي أثرت على نفسيتها.تحتاج الطفلة الى ابرة بشكل يومي، وتبلغ تكلفتها 100 دولار، علما بأن والدها معاق ولا يستطيع العمل.اناشد الرئيس والجهات المعنية بمساعدتي في علاج حفيدتي وتوفير العلاج لها.للتواصل 0599029925