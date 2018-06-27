الملك عبد الله: تسوية القدس ضمن قضايا الوضع النهائي وبحل الدولتين





وقال الملك عبد الله الثاني، خلال سلسلة لقاءات عقدها في الكونغرس الأمريكي، شملت قيادات مجلسي الشيوخ والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية في مجلس النواب، على أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن مسألة القدس، يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.وأكد أهمية تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام الى جانب إسرائيل.وتطرقت اللقاءات إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.كما تم استعراض عدد من القضايا والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.