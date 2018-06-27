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برعاية (كوكاكولا كابي).. نادي الإرسال ينظم الجمعة المقبل بطولة "نجوم المستقبل"

برعاية (كوكاكولا كابي).. نادي الإرسال ينظم الجمعة المقبل بطولة "نجوم المستقبل"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
برعاية حصرية من شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي، ينظم نادي الإرسال الرياضي يوم غدا الجمعة، بطولة "نجوم المسقبل" في سداسيات كرة القدم من الفئة العمرية 2004-2005.

وتجري فعاليات البطولة على ملعب مدرسة النجاح بالبيرة بمشاركة ثمانية فرق هي: الارسال، ومؤسسة شباب البيرة، وثقافي البيرة، ونادي كفر نعمة، ونادي الشرفة وسطح مرحبا، وإسلامي رام الله، وأكاديمية رام الله، وجبع.

وقسمت الفرق المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى فرق: مؤسسة البيرة، واسلامي رام الله، وأكاديمية رام الله، والارسال.

بينما ضمت الثانية فرق: ثقافي البيرة، والأمعري، وجبع، والشرفة وسطح مرحبا.

وسيلتقي بطل المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة، فيما سيلتقي بطل المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن يلعب الفائزان في المباراة النهائية، فيما سيخوض الخاسران مباراتي تحديد المركزي الثالث والرابع.

وأعرب السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عن اعتزاز الشركة بتقديم الرعاية لبطولة "نجوم المستقبل" وذلك في إطار حرص الشركة على دعم الأنشطة الرياضية لتحفيز الرياضيين الشباب والناشئين على ممارسة الرياضة لاسيما كرة القدم والتي تحظى باهتمام كبير في أوساط الشباب الفلسطيني.

وأكد الهندي على حرص الشركة على دعم الأندية الرياضية المحلية وتمكينها من احتضان الناشئين والأشبال لما فيه تنمية لقدراتهم البدنية والذهنية، وحماية لهم من الانجرار وراء الممارسات السلبية وصقل شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل. وثمن الهندي التفات نادي الإرسال لتنظيم مثل هذه البطولات التي من شأنها تطوير مهارات الناشئين وتشجيعهم على الرياضة، متمنياً التوفيق للفرق المشاركة في البطولة.

ووجه الدكتور محمد شاهين رئيس نادي الارسال شكره لشركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي لرعايتها البطولة التي تأتي ضمن إطلاق النادي لسلسة نشاطات وبطولات رياضية لمختلف الفئات العمرية الناشئة.

وأكد د. شاهين أن النادي يهدف من خلال تنشيط الحركة الرياضة للفئات العمرية الصغيرة إلى تنشئة جيل خلوق يؤمن بالرياضة كوسيلة للرقي من خلال الانضباط والالتزام والسلوك القومي، بالإضافة إلى خلق علاقات وطيدة مع الأشقاء في الأندية الأخرى.

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