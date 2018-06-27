شؤون فلسطينية

باكستان تدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

باكستان تدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جمهورية باكستان الإسلامية على أهمية حل القضية الفلسطينية على أسس عادلة لضمان الأمن الدائم في الشرق الأوسط، محذرة فى نفس الوقت من أن بقاء القضية الفلسطينية عالقة، وعدم منح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، من شأنه أن يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

جاء ذلك، على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي، خلال مشاركتها في نقاش بمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وبينّت وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الباكستانية أمس، أن اتخاذ خطوات أحادية الجانب دون منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، لن يجني سوى التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أن قضية فلسطين تعد مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار في المنطقة، وأن الطريق إلى السلام، يكمن في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

كما وجددت باكستان دعمها لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني، حتى يتمكن من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للعيش، وأن تكون القدس الشريف عاصمتها.

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