وزارة السياحة والآثار تعقد دورة استدراكية للأدلاء السياحيين

رام الله - دنيا الوطنضمن خطط وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى تجديد معلومات الأدلاء السياحيين حول أهم المواقع السياحية والأثرية في فلسطين، وبالشراكة مع نقابة أدلاء السياحة العربية، عقدت وزارة السياحة والآثار، دورة استدراكية للأدلاء السياحيين.وشملت الدورة جولة ميدانية في المسجد الأقصى المبارك، الذي يعتبر أهم وجهة سياحية دينية للعالمين العربي والإسلامي في فلسطين، لما يحتله من أهمية ومكانة دينية كبيرة ترتبط بعقيدة المسلمين، حيث يعتبر ثالث أقدس مكان للعالم الإسلامي الذي تشد إليه الرحال بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وفقاً للأحاديث النبوية الشريفة، وهو بوابة الأرض إلى السماء، وأرض المحشر والمنشر، وهو المكان الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج، وهو قبلة المسلمين الأولى.وتأتي هذه الدورات، والتي تعقدها وزارة السياحة والآثار بشكل دوري ضمن سياسات الوزارة للنهوض بالواقع السياحي في فلسطين، ورفع مستوى أداء الأدلاء السياحيين والاستمرار بسياسات تطوير كافة إجزاء القطاع السياحي الفلسطيني، وبهدف إنعاش وتجديد المعلومات للأدلاء السياحيين المرخصين حول المواقع الأثرية والتراثية وآخر المكتشفات.وتعتبر الدورات الاستدراكية كمتطلب إجباري وشرط أساسي لتجديد الترخيص السنوي للأدلاء السياحيين الفلسطينيين، حيث تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائح وتطوير وتعزيز قدرات وتحديث معلومات الأدلاء السياحيين، والذين يمثلون الواجهة السياحية لفلسطين.من جهته، فقد أكد السيد أسامة استيتة، مدير عام الإدارة العامة للخدمات السياحية على اهمية الدورات الاستدراكية وما يتخللها من محاضرات وجولات ميدانية للمواقع التاريخية والأثرية وما لها قيمة معلوماتية كبيرة للأدلاء السياحيين الذين يمثلون الواجهة السياحية الأمامية لفلسطين، وضرورة وجود أدلاء سياحيين مختصين بالمعلومات التاريخية والثقافية والسياسية والمهارات والتقنيات اللازمة أمام السياح القادمين لزيارة فلسطين.وبدورها، أشاد نقابة أدلاء السياحة العربية بجهود الوزارة للنهوض بالدليل السياحي، مؤكدة على ضرورة استمرار الشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مختلف المجالات، ليكون الدليل هو الواجهة الأمامية لفلسطين والشريك الأساسي في نقل الصورة الحقيقية لزوار فلسطين.وتجدر الإشارة إلى أن الأدلاء، قد استمعوا إلى شرح مفصل عن المسجد الأقصى المبارك من قبل الدكتور يوسف النتشة، مدير دائرة السياحة والآثار في المسجد الأقصى المبارك.