شؤون فلسطينية

عبر الإجراءات بغزة.. حماس تتهم السلطة الفلسطينية بتنفيذ (صفقة القرن)

عبر الإجراءات بغزة.. حماس تتهم السلطة الفلسطينية بتنفيذ (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن "السلطة الفلسطينية تساهم بشكل أساسي في تمرير وتنفيذ ما يسمى (صفقة القرن)، باستمرارها بفرض الإجراءات بقطاع غزة، لافتاً إلى أن "السلطة مهدت الأرضية اللازمة لتمرير الرؤية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية: "سلوك السلطة على مختلف الصعد، هو تطبيق لسياسة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وفق ما تسعى لها المخططات الأمريكية، وتحديداً بعدما عملت قيادة حركة فتح وقيادة السلطة بشكل متواصل على إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية، بفرض جملة من الإجراءات في القطاع".

وتابع: "أصرت السلطة على الاستفراد بالقرار الفلسطيني عبر عقدها مجلسها الانفصالي الوطني في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، وسط مقاطعة القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة، إلى جانب استمرار السلطة في التعطيل المتعمد لمسار المصالحة الوطنية"، حسب تعبيره.

وأوضح أن "استمرار السلطة في علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ سياسيات التنسيق الأمني التي عطلت مسار المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، يُعد دليلاً على عدم جدية السلطة في مواجهة (صفقة القرن) والمشاريع الساعية لتصفية الحقوق الوطنية"، وفق قوله.

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