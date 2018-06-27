وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

رام الله - دنيا الوطندعا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إلى وضع حد للأزمة الخليجية، وذلك خلال لقائه بمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري.جاء ذلك، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، عقب الاجتماع الذي جمع الطرفين، أمس الثلاثاء، في العاصمة واشنطن.وذكر البيان، أن بومبيو شكر نظيره القطري على الشراكة الاستراتيجية لمواجهة (الارهاب) وتمويله، والصداقة مع الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وأكد بومبيو، على رغبة الرئيس (دونالد ترامب) وضع حد للخلاف الخليجي؛ لأنه لا يفيد سوى إيران، على حد تعبير البيان.وناقش الوزيران العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر تطورات الأزمة الخليجية، وعدد من المواضيع الإقليمية"، بحسب المصدر ذاته.من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن اللقاء بحث تداعيات الأوضاع الإنسانية في اليمن وليبيا وفلسطين وسوريا.واندلعت الأزمة الخليجية في 5 حزيران/ يونيو 2017، بعد ما قطعت كل من: السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها (للإرهاب) وهو ما تنفيه الدوحة.وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.