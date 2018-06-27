الشرطة الروسية تُخلي فندقاً بمدينة تستضيف كأس العالم



وأضاف البيان: "قامت قوات الشرطة بأعمال التفتيش اللازمة، ولم يتم العثور على أي مواد خطيرة، والعمل في هذه المواقع يسير بشكل طبيعي في الوقت الراهن".





رام الله - دنيا الوطنقال موظفون في فندق (توبوسكونغرس) في مدينة روستوف- أون-دون، الروسية، التي تستضيف مباريات بكأس العالم لكرة القدم، إن الشرطة، أخلت الفندق مساء أمس الثلاثاء.وقال المكتب الإعلامي لمنطقة روستوف في بيان عقب الحادثة اليوم الأربعاء: "إن الشرطة الروسية، تلقت عدة تهديدات بوجود قنابل أمس الثلاثاء، تتعلق بأماكن في مدينة روستوف- أون- دون، التي تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).