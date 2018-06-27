البحرية الأميركية تكشف عن سلاحها المدمر الجديد

وليام كوش

رام الله - دنيا الوطنكشفت البحرية الأميركية، النقاب عن نسخة جديدة ذات (قدرات متطوّرة) للغواصة (الشبح) التي تقذف (طوربيدات إم كي 48)، بحيث تصبح ذات مدى أوسع وقدرات تخفٍ أكثر تطوراً.ومن المنتظر، أن تعزز عملية التطوير قدرة الطوربيدات على تدمير سفن العدو، والغواصات، والقوارب الصغيرة، خاصة في المياه الضحلة، بحسب ما نقلت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.وستعرف النسخة الجديدة باسم (الطوربيد إم كي 48) (ذو القدرة المتقدمة)، وسيضم مجموعة تقنيات جديدة، بما في ذلك أنظمة السونار، ونظامي التخفي (الشبح) والتحكم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقالالمتحدث باسم قيادة الأنظمة البحرية لموقع (واريور مافن): "إن الطوربيد إم كي 48 (ذو القدرة المتقدمة) هو طوربيد صوتي ثقيل الوزن مزوّد بأنظمة سونار متطورة، وأنظمة رقمية للتوجيه والتحكم، وذو قدرة إيجابية للدفع".وسيضم الطوربيد الجديد، الذي من المتوقع ألا يدخل الخدمة حتى عام 2024، نظام توجيه وتحكم يسمح باستهدافه لأي جسم في المياه الضحلة والضحلة للغاية، بالإضافة إلى إمكانية العمل في بيئات المياه العميقة التقليدية.وسيحتوي الطوربيد المطوّر نظام اتصالات، يسمح بإرسال المزيد من البيانات من الغواصة إلى الطوربيد والعكس.