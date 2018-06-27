ليبرمان وبينت يعارضان مناقشة قانون خصم مستحقات الأسرى والشهداء بالحكومة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بينت، أنهما سيعارضان المناقشة من جديد، فيما يخص قانون قطع مخصصات أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً بشكل صارم.



وحسب صحيفة (إسرائيل هيوم)، فإن ليبرمان وبينت، يعارضان فقرة التخفيف التي تم إدراجها في الدقائق الأخيرة على القانون، حيث وصفها بينت بأنها "تفريغ للقانون من محتواه" على حد زعمه، مؤكداً بأنه لن يسمح بذلك.يشار إلى أن قانون "موازنة رواتب الإرهابيين"، بدأ الرواج له من قبل أعضاء (الكنيست)، اليعيزر شتيرن من حزب (هناك مستقبل)، وروبرت إيلاتوف، من حزب (إسرائيل بيتنا)، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، آفي ديختر من (الليكود)، بهدف خصم مخصصات أهالي الشهداء والجرحى من عوائد الضرائب التي تدفعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية".