الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2018

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الأول، 2018، حيث أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 2% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017.





وأوضح جهاز الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً بنسبة 4.8% في الضفة الغربية وانخفاضاً بنسبة 6% في قطاع غزة، وذلك مقارنة مع الربع الأول 2017. وسجل انخفاضاً بنسبة 2.8% لفلسطين مقارنة مع الربع الرابع من العام 2017 بالأسعار الثابتة، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2018 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2,564.1 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 813.5 مليون دولار.





نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي





وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة، 746.2 دولار خلال الربع الأول من العام 2018، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية 980.9 دولار خلال الربع الأول من عام 2018، مرتفعاً بنسبة 2.4% مقارنة مع الربع الأول من العام 2017، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 425.3 دولار خلال الربع الأول من العام، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 8.9% مقارنة مع الربع الأول من العام 2017.

رام الله - دنيا الوطن