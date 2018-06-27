جنرال إسرائيلي: نتنياهو وليبرمان يريدان تقشير البصل بدون إنزال الدموع

من ناحيته، قال عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، إن أقل ما يجب على الحكومة الإسرائيلية فعله في هذا الوقت هو الاعتراف بأن (سديروت) ومناطق غلاف غزة تقبعان حاليًا تحت الحرب، وتُعلن حالة طوارئ هناك.





وأضاف: "سوف يتطلب مثل هذا الإعلان على الأقل توفير تعويضات وميزانيات خاصة؛ لتعزيز صمود المستوطنين هناك، ويل لنا إذا تركنا أبطال المنطقة هناك ينهارون"، وفق قوله.



رام الله - دنيا الوطنقال الجنرال الإسرائلي يوم توف ساميا: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يريدان تقشير البصل بدون إنزال الدموع.وأضاف ساميا، تعليقاً على القصف الإسرائيلي لسيارة مدنية في غزة: "بارودة فاضية بتخوف اتنين، قصف دبابة وقصف من طائرة استطلاع على سيارة فارغة لقيادي من حماس، نتنياهو وليبرمان يريدون تقشير البصل بدون إنزال الدموع".