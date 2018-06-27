مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

رام الله - دنيا الوطن

قال السفير السوري في روسيا، رياض حداد: إن القصف الإسرائيلي في ليل الاثنين/ الثلاثاء، لمطار دمشق الدولي، جاء رداً على نجاحات الجيش السوري في محافظتي درعا والسويداء وبادية الشام.



وأطلقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، جملة صواريخ، ولكنها لم تصل إلى أهدافها، إذ إن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى دمشق، باستثناء الصاروخين اللذين سقطا قرب مطار دمشق الدولي.وحسب ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف سيادة سوريا تم شنه بعدما استعاد الجيش السوري السيطرة على مئات الكيلومترات المربعة في ريف حمص ودمشق ودير الزور.وأوضحت الوكالة، أن إسرائيل ستبذل ما بوسعها لمقاومة الوجود العسكري الإيراني في سوريا، لافتةً إلى أن الوجود الإيراني في سوريا مبرر، وأن دمشق لن تعيد النظر في التعاون مع طهران.وأشارت إلى أن السفير حداد قال: إن الوجود الإيراني في سوريا محصور بالمستشارين العسكريين، الذين أتوا إلى سوريا في إطار التعاون في مواجهة المسلحين.