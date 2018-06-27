عربي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير السوري في روسيا، رياض حداد: إن القصف الإسرائيلي في ليل الاثنين/ الثلاثاء، لمطار دمشق الدولي، جاء رداً على نجاحات الجيش السوري في محافظتي درعا والسويداء وبادية الشام.

وأطلقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، جملة صواريخ، ولكنها لم تصل إلى أهدافها، إذ إن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى دمشق، باستثناء الصاروخين اللذين سقطا قرب مطار دمشق الدولي.

وحسب ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف سيادة سوريا تم شنه بعدما استعاد الجيش السوري السيطرة على مئات الكيلومترات المربعة في ريف حمص ودمشق ودير الزور.

وأوضحت الوكالة، أن إسرائيل ستبذل ما بوسعها لمقاومة الوجود العسكري الإيراني في سوريا، لافتةً إلى أن الوجود الإيراني في سوريا مبرر، وأن دمشق لن تعيد النظر في التعاون مع طهران.

وأشارت إلى أن السفير حداد قال: إن الوجود الإيراني في سوريا محصور بالمستشارين العسكريين، الذين أتوا إلى سوريا في إطار التعاون في مواجهة المسلحين.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

إسرائيل تتحفظ على طلب سعودي بإنشاء محطتين نوويتين في الرياض

إسرائيل تتحفظ على طلب سعودي بإنشاء محطتين نوويتين في الرياض

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: &#34;واسكر باسمك مجد يا لبنان&#34;

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"

صور: السيسي يُخطئ باسم الملك سلمان

صور: السيسي يُخطئ باسم الملك سلمان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال

باكستان تدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

باكستان تدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

وزارة السياحة والآثار تعقد دورة استدراكية للأدلاء السياحيين

وزارة السياحة والآثار تعقد دورة استدراكية للأدلاء السياحيين

&#34;القاهرة عمان&#34; والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع بمجال الطاقة الشمسية

"القاهرة عمان" والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع بمجال الطاقة الشمسية

ليبرمان وبينت يعارضان مناقشة قانون خصم مستحقات الأسرى والشهداء بالحكومة

ليبرمان وبينت يعارضان مناقشة قانون خصم مستحقات الأسرى والشهداء بالحكومة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2018

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2018

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

منوعات

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

يتمنى مواجهة &#34;جبل&#34;.. عادل شديد يلفت الأنظار في &#34;الهيبة&#34; ورسالة خاصة لشباب غزة

يتمنى مواجهة "جبل".. عادل شديد يلفت الأنظار في "الهيبة" ورسالة خاصة لشباب غزة

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

تفاصيل جديدة حول قضية &#34;هتك عرض&#34; فنّانة مصرية

تفاصيل جديدة حول قضية "هتك عرض" فنّانة مصرية

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

عربي

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية