قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت خمسة مواطنين في الضفة الغربية.بدوره، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القوات صارت ثلاثة بنادق وذخيرة من الخليل وبيت فجار وأبو ديس، فيما تم مصادرة أموال من قرى قرب رام الله، بزعم أنها تعود لعناصر من حركة حماس.