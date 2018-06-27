عربي

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت الدولة العربية الأربع المقاطعة لقطر (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، الأربعاء، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع منظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لكن تقرر رفعها إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني، بنظر ذلك النزاع.

وكانت (إيكاو)، قد نظرت، أثناء أعمال دورتها الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع دول المقاطعة، وخصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، كما طالبت قطر بتفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن رفع الدول الأربع لملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، جاء اعتراضاً على قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، إذ ترى الدول الأربع أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية.

واتهمت الدول الأربع قطر بالقيام بانتهاكات جسيمة في حق الحقوق السيادية للدول الأربع، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

إسرائيل تتحفظ على طلب سعودي بإنشاء محطتين نوويتين في الرياض

إسرائيل تتحفظ على طلب سعودي بإنشاء محطتين نوويتين في الرياض

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: &#34;واسكر باسمك مجد يا لبنان&#34;

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"

صور: السيسي يُخطئ باسم الملك سلمان

صور: السيسي يُخطئ باسم الملك سلمان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يواصلون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال

باكستان تدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

باكستان تدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

وزارة السياحة والآثار تعقد دورة استدراكية للأدلاء السياحيين

وزارة السياحة والآثار تعقد دورة استدراكية للأدلاء السياحيين

&#34;القاهرة عمان&#34; والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع بمجال الطاقة الشمسية

"القاهرة عمان" والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع بمجال الطاقة الشمسية

ليبرمان وبينت يعارضان مناقشة قانون خصم مستحقات الأسرى والشهداء بالحكومة

ليبرمان وبينت يعارضان مناقشة قانون خصم مستحقات الأسرى والشهداء بالحكومة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2018

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2018

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

منوعات

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

يتمنى مواجهة &#34;جبل&#34;.. عادل شديد يلفت الأنظار في &#34;الهيبة&#34; ورسالة خاصة لشباب غزة

يتمنى مواجهة "جبل".. عادل شديد يلفت الأنظار في "الهيبة" ورسالة خاصة لشباب غزة

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

تفاصيل جديدة حول قضية &#34;هتك عرض&#34; فنّانة مصرية

تفاصيل جديدة حول قضية "هتك عرض" فنّانة مصرية

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

عربي

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

البشير يأمر بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية