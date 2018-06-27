فجراً.. العمادي يصل إلى قطاع غزة لمتابعة المشاريع القطرية











رام الله - دنيا الوطنوصل محمد العمادي السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال قطاع غزة.وسيمكث العمادي في القطاع عدة أيام؛ لمتابعة المشاريع القطرية التي تشرف عليها اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، والتي يترأسها العمادي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وكان السفير القطري وقّع في آخر زيارة له إلى غزة منذ أسابيع على عقود جديدة لمشاريع تتعلق بإعمار القطاع.