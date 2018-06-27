العالول: جهود جديدة بملف المصالحة.. ولماذا تخرج أصوات من حماس تتحدث عن هدنة؟

أكد محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنه ربما يكون هناك جهود جديدة فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنه لن يتم التوقف عن البحث عن وسائل أخرى لتحقيق ذلك.

وقال العالول في حديث له لـ (تلفزيون فلسطين): "لا يمكن أن نيأس من البحث عن حل للقضية الفلسطينية، وسنبقى نناضل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ولن نترك أية فرصة لتحقيق ذلك"، مضيفاً: "ربما قريباً تسمعون نداءات جديدة أو جهوداً جديدة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولن نتوقف عن البحث عن وسائل أخرى لتحقيق الوحدة".





وقال العالول: "إن شعبنا لن يسمح باستثمار الأوضاع الإنسانية في غزة، ولن يتنازل عن حقوقه الأساسية"، مؤكداً على التمسك بتحقيق الوحدة الوطنية والنضال من أجل استعادتها.



وأضاف: "جاهزون للجوع لكن لا يمكن مقابل حل أوضاعنا الإنسانية التنازل عن القدس وحقوقنا الأساسية"، مؤكداً أن إفشال المحاولات الأميركية المتساوقة مع الاحتلال الإسرائيلي، يتم عبر الثبات على الموقف الفلسطيني السياسي والموقف الميداني، والحفاظ على الوحدة الفلسطينية، وتحقيق الانسجام الداخلي.



وفيما يتعلق بما تسمى (صفقة القرن) قال: "حتى اللحظة لم تستطع الإدارة الأميركية تحقيق أي شيء، بفعل الصمود الفلسطيني على مواقفه بعناد شديد رغم اختلاف ميزان القوى مع الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف: "الأميركان اعتقدوا انهم يستطيعون الضغط علينا من خلال بعض الأصدقاء والأشقاء، إلا أن الموقف الفلسطيني كان صامداً وعنيداً، مما شجع الأشقاء العرب جميعاً لاتخاذ موقف جيد وإيجابي أمام الوفد الأميركي الذي زار المنطقة، وأشاروا بوضوح إلى أن أصحاب القضية هم الفلسطينيون، مؤكداً أن الإدارة الأميركية لم تجد آذاناً صاغية لمحاولاتها، خاصة من الداخل الفلسطيني.



وتابع: "وجدنا أصوات لدى حماس تتناغم مع هذه المسألة، متسائلاً لماذا تخرج أصوات من حماس للحديث عن شرعية التفاوض مع الاحتلال والعدو الإسرائيلي وعن هدنة طويلة الأمد في هذا التوقيت بالذات؟! فهذا يضفي شبهة"، مشيراً إلى تصريحات عزيز دويك وحديثه عن القانون وعن المجلس التشريعي، وقال: أريد أن نحسن الظن بحماس، لا شك أن فيها أصوات خرجت وتناغمت مع الموقف الأميركي، لكننا لا ننكر وجود مناضلين فيها لا يمكنهم القبول بفصل قطاع غزة عن الكل الفلسطيني".



وحول تهديد عزيز دويك بالفوضى، قال العالول:" شعبنا اكتوى بنار الفوضى سابقاً، ونحن وعدناه بأن الفوضى لا يمكن أن تعود للجسم وللمجتمع الفلسطيني، وسنحمي الأمن والأمان، ونقول له لا أنت ولا غيرك سيقوم بإعادة الفوضى لشعبنا، وسوف نتصدى لذلك بكل ما أوتينا من قوة.



وفيما يتعلق بانعقاد المجلس المركزي، قال: "التحضير للمجلس سيتم من خلال التفاهم مع كل الأجسام في منظمة التحرير والمجلس المركزي للتأكيد على العمل المشترك، ونحن نبحث الآن أن المجلس المركزي له سمات تشريعية، وهناك مجموعة من الخيارات، مشيراً إلى مجموعة من اللجان التي تدرس كل الخيارات، وماذا نصنع في المجلس المركزي".



وحول الموقف الروسي وتصريحات خارجيتها، قال: "أصدقاؤنا في روسيا مؤيدون دائما للحق الفلسطيني، ولديهم مبادرات قد تظهر في الفترة المقبلة، والآن تتبلور رؤية لديهم ليتم طرحها على الطرفين".

