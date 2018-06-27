هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة لتحسين الظروف الاقتصادية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن عرض مصري ستقدمه القاهرة قريباً لممثلي حركة حماس، وخطة لتحسين الظروف الاقتصادية بقطاع غزة.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية: إن الخطة التي ستكون بتمويل دولي، وتشمل إنشاء منطقة صناعية بين مصر وغزة في منطقة سيناء، وحرية الحركة لسكان القطاع عبر معبر رفح، والحق في استخدام مطار العريش.وحسب الصحيفة، فإن السلطات المصرية، سترسل خلال الأيام القريبة لوفد رفيع من حركة حماس لزيارة القاهرة؛ لمناقشة تفاصيل الخطة.وأوضحت أن السلطات المصرية، ستعمل على تنفيذ هذه الخطة حتى لو رفضتها حماس، مشيرةً الى وجود نية لدى المخابرات المصرية، لاستكمال عملية المصالحة الفلسطينية.وأكدت الصحيفة، أن الرئيس محمود عباس، عبر عن معارضته الشديدة لتنفيذ هذه الخطة المصرية، دون إبداء الأسباب.