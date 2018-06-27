بعد 11 شهراً.. ناشط سويدي يصل فلسطين غداً بعد قطع آلاف الأميال مشياً

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناشط السويدي بنجامين لادرا، تأييده الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته، وقال: إن القدس هي مدينة فلسطينية محتلة، رغم القرار الأمريكي بالاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.وأكد لادرا في مؤتمر صحفي في عمان أمس الثلاثاء، أنه سيتوجه الجمعة المقبل إلى فلسطين التي رفع علمها طوال رحلته التي بدأت قبل 11 شهراً، وقطع فيها آلاف الأميال مشياً على الأقدام من مدينة جوتنبرغ السويدية للوصول إلى فلسطين من أجل أن يسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال: "إن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات لحقوق الإنسان لن ينتهي إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".وأعرب عن أمله في أن تساهم رحلته في زيادة الوعي بما يحدث في فلسطين من معاناة وانتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، وأن يكون لدى شعوب العالم وحكوماتها دراية بحقيقة ما يحدث في فلسطين، مشيراً إلى اتساع التأييد للقضية الفلسطينية وعدالتها وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتراجع التاييد لإسرائيل في أوساط الرأي العام الغربي.وأعلن أنه قام في السابق بزيارة إلى فلسطين، وزار العديد من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وشاهد بأم عينه معاناة الشعب الفلسطيني، ما دفعه للقيام بهذه الزيارة الثانية إلى فلسطين دعماً لها.وعن تأمين تكاليف الرحلة، أوضح لادرا أنه قام ببيع أدواته الموسيقية، وتوفير مبلغ مالي شهرياً لمدة عام؛ ليستطيع القيام بهذه الرحلة الطويلة، مؤكداً أن عدالة قضية فلسطين، تستحق من أحرار العالم وضمائرهم المساندة والتأييد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.