مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين في حادث سير بطوباس

رام الله - دنيا الوطنلقي المواطن ايهاب موفق رشدي عبد الرزاق (24 عاما) من طوباس مصرعه، فيما اصيب اربعة اشخاص آخرين بجروح ما بين متوسطة وخطيرة، جرّاء حادث سير وقع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في منطقة وادي الفارعة شمال نابلس.وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إن الشرطة تلقت بلاغا حول الحادث الذي وقع بين مركبتين واسفر عن اصابة خمسة مواطنين، توفي احدهم وهو المواطن عبد الرازق بعد فترة وجيزة من نقله الى المستشفى متأثرا باصابته البليغة".واضاف ارزيقات: "فرق الاسعاف والدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وعملت على اخلاء الاصابات فيما باشر خبراء الحوادث التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته كما تم اعلام النيابة العامة".