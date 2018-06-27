شؤون فلسطينية

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار جداً

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار جداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/06/29: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/06/30: يستمر الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة، اليوم، الأربعاء من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الحادية عشرة والرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 34-23 31-19 27-18 بيت لحم 34-23 31-20 27-18
رام الله والبيرة 33-22 30-18 26-17 طولكرم 35-24 33-24 29-22
نابلس 35-24 32-20 28-19 قلقيلية 35-24 33-24 29-22
جنين 37-24 35-23 31-22 سلفيت 34-23 31-20 27-18
طوباس 37-24 35-23 31-22 روابي 35-23 31-20 28-18
الخليل 32-22 30-18 26-17 غزه 32-24 31-24 28-23
أريحا 43-28 42-25 37-24 خانيونس 32-24 31-24 28-23
الأغوار الشمالية 41-26 40-23 35-22 رفح 34-24 32-24 29-22

أخبار ذات صلة

صور: &#34;عارية الأهرامات&#34; تلتقط صوراً بلا ملابس بجوار حائط البراق

صور: "عارية الأهرامات" تلتقط صوراً بلا ملابس بجوار حائط البراق

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

فجراً.. العمادي يصل إلى قطاع غزة لمتابعة المشاريع القطرية

فجراً.. العمادي يصل إلى قطاع غزة لمتابعة المشاريع القطرية

العالول: جهود جديدة بملف المصالحة.. ولماذا تخرج أصوات من حماس تتحدث عن هدنة؟

العالول: جهود جديدة بملف المصالحة.. ولماذا تخرج أصوات من حماس تتحدث عن هدنة؟

هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة لتحسين الظروف الاقتصادية بغزة

هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة لتحسين الظروف الاقتصادية بغزة

الاحتلال يُنشئ وحدة لـ (الحرب تحت الأرض) لمواجهة الأنفاق بغزة

الاحتلال يُنشئ وحدة لـ (الحرب تحت الأرض) لمواجهة الأنفاق بغزة

بعد 11 شهراً.. ناشط سويدي يصل فلسطين غداً بعد قطع آلاف الأميال مشياً

بعد 11 شهراً.. ناشط سويدي يصل فلسطين غداً بعد قطع آلاف الأميال مشياً

مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين في حادث سير بطوباس

مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين في حادث سير بطوباس

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين في حادث سير بطوباس

مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين في حادث سير بطوباس

ابو هولي: القيادة تولي اهتماماً لازمة (أونروا) لما تحمله من ابعاد سياسية

ابو هولي: القيادة تولي اهتماماً لازمة (أونروا) لما تحمله من ابعاد سياسية

قيادي بفتح يعلن الاستنفار الكامل لاسقاط صفقة (القرن)

قيادي بفتح يعلن الاستنفار الكامل لاسقاط صفقة (القرن)

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني ووزارة المالية لتمويل مشاريع صغيرة

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني ووزارة المالية لتمويل مشاريع صغيرة

فتح: ندعم الحملة الوطنية لإسقاط (صفقة القرن) وندعو الجميع للانخراط بها

فتح: ندعم الحملة الوطنية لإسقاط (صفقة القرن) وندعو الجميع للانخراط بها

حزب الشعب: مؤتمر نيويورك لدعم (اونروا) لم يحقق الهدف المرجو منه

حزب الشعب: مؤتمر نيويورك لدعم (اونروا) لم يحقق الهدف المرجو منه

حركة فتح بالنمسا تنضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

حركة فتح بالنمسا تنضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

منوعات

يتمنى مواجهة &#34;جبل&#34;.. عادل شديد يلفت الأنظار في &#34;الهيبة&#34; ورسالة خاصة لشباب غزة

يتمنى مواجهة "جبل".. عادل شديد يلفت الأنظار في "الهيبة" ورسالة خاصة لشباب غزة

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

تفاصيل جديدة حول قضية &#34;هتك عرض&#34; فنّانة مصرية

تفاصيل جديدة حول قضية "هتك عرض" فنّانة مصرية

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الغيرة الشديدة تدفع &#34;رانيا يوسف&#34; للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

الغيرة الشديدة تدفع "رانيا يوسف" للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

عربي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

مسؤول سوري يُوضح أسباب القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

الدول المُقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: &#34;واسكر باسمك مجد يا لبنان&#34;

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان