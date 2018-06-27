قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات وسط القطاع والمقاومة ترد بقصف غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت الطائرات الحربية الإسرائيلية (بدون طيار)، على قصف سيارة مدنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.







وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخ استطلاع السيارة المدنية شرقي مخيم النصيرات، الأمر الذي أدى إلى إصابة مواطن بجراح طفيفة في المكان.





إلى ذلك، ردت المقاومة الفلسطينية، فجر الأربعاء، على القصف الإسرائيلي بقصف صاروخين في مناطق غلاف غزة، حيث دوت صافرات الإنذار الإسرائيلي في سيديروت ومفلاسيم.







وأطلقت المقاومة صاروخين تحاه سيديروت ومفلاسيم، وفق ما أعلن الإعلام الإسرائيلي.

