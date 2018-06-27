ابو هولي: القيادة تولي اهتماماً لازمة (أونروا) لما تحمله من ابعاد سياسية

رام الله - دنيا الوطناكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، ان قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وعمل وكالة الغوث والقدس والدولة ومخصصات اسر الشهداء والأسرى من الثوابت الوطنية غير القابلة للمساومة او التفريط بها .وأشار ابو هولي خلال لقائه صباح أمس الثلاثاء، مع كادر دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة في مقر الدائرة بمدينة رام الله وهو اللقاء الأول بعد تسلمه لرئاسة الدائرة ان الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية كانت على جدول اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي عقد مساء امس برئاسة الرئيس ابو مازن مؤكدا على ان القيادة الفلسطينية تولي اهتماما كبيرا لازمة الوكالة لما تحمله من ابعاد سياسة لإنهاء عملها وتصفية قضية اللاجئين .وشدد على ان الجهود مستمرة على مدار الساعة واتصالاتنا لم تتوقف مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وادارة وكالة الغوث والدول المانحة لاحتواء الازمة من خلال حث الدول المانحة والامم لمتحدة برفع مساهماتها المالية لسد العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث .واكد على ن حق اللاجئين في العودة خط احمر لم نسمح لأي طرف تجاوزه او الالتفاف عليه او اسقاطه من أي مفاوضات مستقبلية مؤكد على موقف القيادة الفلسطينية المبدئي المتمسك بحق العودة طبقا للقرار 194 ورفض التوطين والوطن البديل للفلسطينيين .واستمع د. ابو هولي من موظفي الدائرة على طبيعة عمل الادارات والدوائر ومعيقات العمل التي وعد على حلها في أقرب وقت ممكن .واكد د. ابو هولي حرصه على تعزيز العمل الجماعي في إطار الفريق الواحد داخل الدائرة واستنهاض العمل على كافة مستوياتها الادارية والفنية والسياسية والاعلامية والشعبية وتعزيز عمل اللجان الشعبية في المخيمات وصولا الى تحقيق الأهداف والرؤية الاستراتيجية للدائرة في تعزيز مقومات صمود اللاجئين في المخيمات وابقائها حاضرة في اروقة الامم المتحدة ومواجه التحديات والمؤامرات التي تحاك حولها خاصة ما يسمى بصفقة القرن الامريكية التي تستهدف قضية اللاجئين وانهاء عمل وكالة الغوث الشاهد الحي على النكبة التي حلت بشعبنا في العام 1948 .