شؤون فلسطينية

قيادي بفتح يعلن الاستنفار الكامل لاسقاط صفقة (القرن)

قيادي بفتح يعلن الاستنفار الكامل لاسقاط صفقة (القرن)
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور جلال شيخ العيد امين سر اقليم حركة فتح (اقليم رفح)، لاسقاط صفقة القرن كما اسقطها ابناء غزة سابقا برفضهم التوطين، وذلك بالخروج في مسيرات حاشدة ضد المخططات الامبريالية في المنطقة.

وقال شيخ العيد: "إن اسقاط وافشال صفقة القرن ضرورة شرعية ووطنية مقدسة يجب العمل عليها وتحويل شعارات مسيرة العودة تحت عنوان افشال صفقة القرن بشكل واضح وجلي وعدم التعاطي مع اي مقترحات تتعامل مع قضيتنا من جانب انساني فقط".

وشدد شيخ العيد على ضرورة العودة لخيار المصالحة الوطنية والعمل على تمكين حكومة الوفاق او تشكيل حكومة جديدة والدعوة لانتخابات ديمقراطية يكون عنوانها التوحد في مواجهة مخططات امريكيا الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واعلن شيخ العيد حالة الاستنفار في صفوف ابناء حركة فتح استعدادا للخروج في وجه من يسعى لتمرير صفقة القرن، مشددا على ضرورة انهاء كل الاجراءات بحق ابناء فتح ليكونوا قادرين على تلبية نداء الواجب المقدس وقيادتهم لافشال مخططات تصفية القضية.

واكد شيخ العيد ان ابناء فتح جاهزون لتنفيذ كل المهام التي تعمل على افشال ما تسمى بصفقة (القرن) وقال كما عودوكم ابناء فتح سيكونوا اوفياء لقضيتهم وقيادتهم.

وقال: "يكفي ابناء فتح في غزة ما واجهوه من الم ومعاناة على مدار 15 شهرا تحملوها وعيونهم ترنو نحو الحلم بتوحيد شطري الوطن وافشال صفقة القرن ولكن تلك الاجراءات لم تحقق غرضها وباتت سيف مسلط على ابناء فتح بل وعامل من اجل تمرير صفقة (القرن) ولذلك بات ضروريا اعادة الرواتب كاملة والمستحقات لتحقيق هدف القيادة بالاستنفار والخروج السلمي في وجه كل من يريد تمرير تلك الصفقة الملعونة في غزة"، على حد تعبيره.

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