فتح: ندعم الحملة الوطنية لإسقاط (صفقة القرن) وندعو الجميع للإنخراط بها

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة فتح عن دعمها المطلق للحملة الوطنية لإسقاط (صفقة القرن) والتي يقودها أناس وطنيون إستشعروا الخطر الحقيقي المحدق بقضيتنا الوطنية، وبحجم المؤامرة التي تُحاك ضد شعبنا وقدسناوأكد أسامة القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في تصريح صحفي، أنه وبعد الاضطلاع على اهداف هذه الحملة، والشعارات التي تحملها، فإن حركة فتح تؤكد دعمها المطلق لهذه الحملة وتدعو أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج، وبكل انتماءاته السياسية الى الانخراط بفعاليات الحملة على كافة المستويات الاعلامية والميدانية وبكل اللغات الممكنة، لأيصال صوت الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الذلة والعاروأعاد القواسمي التأكيد على موقف حركة فتح الثابت المعارض والرافض تماما للأفكار الامريكية ، التي هي في حقيقتها أفكار نتانياهو تماما، محذرا في الوقت نفسه أية جهة للتعامل مع تلك الافكار من بوابة الوضع الانساني في غزة، باعتبار ذلك خيانة عظمى للوطن والدين والشهداء ولأسرانا البواسل