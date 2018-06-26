حزب الشعب: مؤتمر نيويورك لدعم (اونروا) لم يحقق الهدف المرجو منه

(اونروا)

رام الله - دنيا الوطنقال حزب الشعب الفلسطيني: "ان مؤتمر نيويورك للمانحين الذي عقد بمشاركة 22 دولة بهدف تجنيد الاموال لدعم ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لم يحقق أهدافه، وقد جاءت نتائجه دون التوقعات"، آملا ان تلتزم بعض الدول بما أعلنته بالمؤتمر عن نيتها تقديم تبرعات مالية للوكالة الدولية.وأكد حزب الشعب في بيان صحفي صدر عنه اليوم، يقول الثلاثاء: "إن هذا ينذر بالمزيد من قرارات التقشف التي سبق وأعلنت وكالة (اونروا) نية اتخاذها في برامج الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية خلال الايام المقبلة، مما سيؤثر عملياَ على الاوضاع الانسانية لستة ملايين لأجىء فلسطيني في مناطق عملياتالخمس، وإن ذلك سيؤدي الى المزيد من المصاعب واليأس لأبناء شعبنا الفلسطيني، وللمزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة " .واعتبر حزب الشعب ان هذه "الأزمة المالية" المتمثلة في تأمين مبلغ العجز المعلن البالغ 250 مليون دولار من قبل العالم، يكشف عجز المجتمع الدولي ذاته، ويفضح ويعري دوره بالاستمرار في الخضوع لسياسات الادارة الامريكية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة وللقوانين والمواثيق الدولية كافة.وفي ختام بيانه، دعا الحزب المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني، والانحياز لحقوقه الوطنية العادلة، مؤكداَ على ان الاستمرار في استهداف وكالة الغوث لتقليص خدماتها سيخدم السياسات العدوانية التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة لديارهم التي هجروا منها عام 1948، طبقا للقرار الدولي 194 .