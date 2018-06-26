شؤون فلسطينية

حزب الشعب: مؤتمر نيويورك لدعم (اونروا) لم يحقق الهدف المرجو منه

حزب الشعب: مؤتمر نيويورك لدعم (اونروا) لم يحقق الهدف المرجو منه
رام الله - دنيا الوطن
قال حزب الشعب الفلسطيني: "ان مؤتمر نيويورك للمانحين الذي عقد بمشاركة 22 دولة بهدف تجنيد الاموال لدعم ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لم يحقق أهدافه، وقد جاءت نتائجه دون التوقعات"، آملا ان تلتزم بعض الدول بما أعلنته بالمؤتمر عن نيتها تقديم تبرعات مالية للوكالة الدولية.

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي صدر عنه اليوم، يقول الثلاثاء: "إن هذا ينذر بالمزيد من قرارات التقشف التي سبق وأعلنت وكالة (اونروا) نية اتخاذها في برامج الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية خلال الايام المقبلة، مما سيؤثر عملياَ على الاوضاع الانسانية لستة ملايين لأجىء فلسطيني في مناطق عمليات (اونروا) الخمس، وإن ذلك سيؤدي الى المزيد من المصاعب واليأس لأبناء شعبنا الفلسطيني، وللمزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة " .

واعتبر حزب الشعب ان هذه "الأزمة المالية" المتمثلة في تأمين مبلغ العجز المعلن البالغ 250 مليون دولار من قبل العالم، يكشف عجز المجتمع الدولي ذاته، ويفضح ويعري دوره بالاستمرار في الخضوع لسياسات الادارة الامريكية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة وللقوانين والمواثيق الدولية كافة.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني، والانحياز لحقوقه الوطنية العادلة، مؤكداَ على ان الاستمرار في استهداف وكالة الغوث لتقليص خدماتها سيخدم السياسات العدوانية التي تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة لديارهم التي هجروا منها عام 1948، طبقا للقرار الدولي 194 .

أخبار ذات صلة

ابو هولي: القيادة تولي اهتماماً لازمة (أونروا) لما تحمله من ابعاد سياسية

ابو هولي: القيادة تولي اهتماماً لازمة (أونروا) لما تحمله من ابعاد سياسية

قيادي بفتح يعلن الاستنفار الكامل لاسقاط صفقة (القرن)

قيادي بفتح يعلن الاستنفار الكامل لاسقاط صفقة (القرن)

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني ووزارة المالية لتمويل مشاريع صغيرة

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني ووزارة المالية لتمويل مشاريع صغيرة

فتح: ندعم الحملة الوطنية لإسقاط (صفقة القرن) وندعو الجميع للإنخراط بها

فتح: ندعم الحملة الوطنية لإسقاط (صفقة القرن) وندعو الجميع للإنخراط بها

حركة فتح بالنمسا تنضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

حركة فتح بالنمسا تنضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

القناة العاشرة: إسرائيل أبلغت حماس استعدادها لصفقة تبادل &#34;بدون شروط&#34;

القناة العاشرة: إسرائيل أبلغت حماس استعدادها لصفقة تبادل "بدون شروط"

داخلية غزة توضح كشف وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

داخلية غزة توضح كشف وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

رباح مهنا يُقدم استقالته من الجبهة الشعبية بشكل مفاجئ

رباح مهنا يُقدم استقالته من الجبهة الشعبية بشكل مفاجئ

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

ابو هولي: القيادة تولي اهتماماً لازمة (أونروا) لما تحمله من ابعاد سياسية

ابو هولي: القيادة تولي اهتماماً لازمة (أونروا) لما تحمله من ابعاد سياسية

قيادي بفتح يعلن الاستنفار الكامل لاسقاط صفقة (القرن)

قيادي بفتح يعلن الاستنفار الكامل لاسقاط صفقة (القرن)

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني ووزارة المالية لتمويل مشاريع صغيرة

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع الصندوق الفلسطيني ووزارة المالية لتمويل مشاريع صغيرة

حزب الشعب: مؤتمر نيويورك لدعم (اونروا) لم يحقق الهدف المرجو منه

حزب الشعب: مؤتمر نيويورك لدعم (اونروا) لم يحقق الهدف المرجو منه

حركة فتح بالنمسا تنضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

حركة فتح بالنمسا تنضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

لقاء فلسطيني في القاهرة لبحث ترتيبات سفر حجاج غزة

لقاء فلسطيني في القاهرة لبحث ترتيبات سفر حجاج غزة

ادعيس يُرحب باعتماد (يونسكو) لقرارين حول القدس والخليل

ادعيس يُرحب باعتماد (يونسكو) لقرارين حول القدس والخليل

شركة (جوال) وجمعية أصدقاء المريض بغزة توقعان اتفاقية دعم وتعاون

شركة (جوال) وجمعية أصدقاء المريض بغزة توقعان اتفاقية دعم وتعاون

منوعات

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

تفاصيل جديدة حول قضية &#34;هتك عرض&#34; فنّانة مصرية

تفاصيل جديدة حول قضية "هتك عرض" فنّانة مصرية

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد أكثر 10 تصريحات جريئة ومستفزة لحليمة بولند

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد.. رجل يدفع ليلى اسكندر لتغير شكلها ومسيرتها الفنية والاجتماعية ودينها

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

شاهد حياة فنان سوري لاجئ أصبح يعمل حلاقاً

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

ردة فعل عنيفة لمراسلة بعد محاولة شاب تقبيلها على الهواء

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الفنان التركي طلعت بولوت: تحرش جنسياً بمساعدته ففقد فرصه بالعمل

الغيرة الشديدة تدفع &#34;رانيا يوسف&#34; للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

الغيرة الشديدة تدفع "رانيا يوسف" للطلاق الثالث.. تعرف على التفاصيل

مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله

مي العيدان تتهم الممثل طارق العلي بعرض مشهد إباحي مع زوجة خاله

عربي

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: &#34;واسكر باسمك مجد يا لبنان&#34;

شاهد: الرئيس اللبناني يُغني: "واسكر باسمك مجد يا لبنان"

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

رغم الخلافات الدبلوماسية.. السعودية والإمارات تُهنئان أردوغان

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

هآرتس: الملك عبد الله عرض لترامب تحفظات الفلسطينيين على (صفقة القرن)

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن